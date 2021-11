Ciclista muore dopo esser stato investito da un'auto, tra Ceva e Lesegno

Un'altra vittima della strada in Granda.

E' di poco fa la notizia della morte di un ciclista sulla strada statale 28, "del Colle di Nava". Nel tratto tra Ceva e Lesegno, noto anche come via Mondovì, un'auto ha investito un uomo, in sella ad una bicicletta.

Sono immediatamente intervenuti i soccorsi.

Il 118 ha disposto l'intervento dell'ambulanza medicalizzata. I Vigili del fuoco hanno inviato sul posto le squadre di Mondovì di Ceva. Presenti anche le Forze dell'ordine.

I sanitari sono rimasti a lungo sul posto, nel tentativo di stabilizzare il ferito. Ma i traumi riportati nell'incidente sono apparsi sin da subito gravissimi. L'uomo, nonostante i soccorsi, è morto sul colpo.

La dinamica è ora al vaglio delle Forze dell'ordine.