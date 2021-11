Detenzione e spaccio di stupefacenti: nel ponte di Ognissanti i carabinieri della Granda denunciano sette persone

Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti svolti dai Carabinieri della provincia di Cuneo nei giorni di festa del ponte di Ognissanti, sono stati denunciate in stato di libertà sette persone, tutte colte in possesso di sostanze stupefacenti in quantitativo tale da presumerne lo spaccio.



Si tratta in particolare di: due cittadini francesi di 26 e 24 anni, controllati a bordo di un furgone nel comune di Gaiola e trovati in possesso di 8 barattoli contenenti infiorescenze essiccate di cannabis indica, altrettanti cittadini italiani, entrambi 19enni e un marocchino 21enne, controllati a Mondovì e trovati in possesso di circa 13 g di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette e di un bilancino di precisione.



E' stato poi denunciato un cittadino albanese 34enne, controllato a Dronero presso un esercizio commerciale e trovato in possesso di 7 involucri di cellophane contenenti complessivamente 8,5 g di cocaina. E un cittadino ghanese 26enne, controllato in Cuneo, corso Giolitti, e trovato in possesso di 7 involucri contenenti poco più di 8 g di marijuana, oltre che diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Quest’ultimo è stato anche tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cuneo per ripetute violazioni del divieto di dimora al quale era sottoposto.

Tutto il materiale individuato è stato sottoposto a sequestro.