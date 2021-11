Villanova Mondovì, incidente in via Garombo: due auto coinvolte

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 novembre, nel comune di Villanova Mondovì, sulla strada provinciale 37 all'altezza del peso pubblico di via Garombo in frazione Branzola.



Sul posto carbinieri, ambulanza e personale sanitario del 118.



Dalle prime informazioni risulterebbero coinvolte due vetture, una Yaris grigia e un Doblò bianco. Uno dei conducenti è stato trasportato in ospedale per accertamenti.