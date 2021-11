A Morra del Villar San Costanzo, FEA’S inaugura il defibrillatore a disposizione della cittadinanza

Ad ottobre è stata inaugurata la nuova postazione DAE in Piazza Armando Diaz 3, in frazione La Morra di Villar San Costanzo, nella zona esterna del Ristorante Lounge Bar FEA'S , a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Grazie a Eva ed Enzo Fea, titolari del ristorante, per la loro sensibilità e attenzione per il prossimo.



L’Associazione BattiKuore ODV a breve formerà all'utilizzo del defibrillatore il personale di Fea's e delle attività locali. Il corso dura 4 ore e serve per imparare le manovre base che supportano la vita della vittima in attesa del soccorso avanzato. Nell'arresto cardiaco i primi cinque minuti sono fondamentali ed è per questo che saper intervenire in modo tempestivo può davvero fare la differenza tra la vita e la morte.



Lo sa bene Enzo Fea, che proprio qualche mese fa è stato colto da un attacco cardiaco mentre usciva dal locale: "Se le persone che mi hanno soccorso non avessero agito rapidamente non sarei qui a parlare, per questo è fondamentale avere sempre più cittadini formati e postazioni salvavita a portata di tutti!".



Ricordiamo che il Ristorante Lounge Bar Fea’s di Morra di Villar San Costanzo propone la classica cucina piemontese ma rivisitata dal proprio chef di cucina e la possibilità di incontrarsi per un aperitivo in compagnia di amici.In questo periodo autunnale Fea’s è a disposizione per organizzare cene aziendali per le festività natalizie, cene di leva, feste di compleanno, battesimi e cresime, feste di laurea, ricorrenze e anniversari di matrimonio. Eva Fea “… dopo tanti mesi di chiusura abbiamo notato che adesso le persone hanno piacere e voglia di stare insieme e di chiacchierare seduti a tavola con amici o parenti”.



Nell’ultimo mese abbiamo variato gli orari, (apertura pranzo) e attivato il servizio di consegna a domicilio del pranzo o della cena e questo ha riscontrato particolare interesse sia per i privati che hanno piacere di consumare il loro pasto a casa e sia per i B&B e alcune aziende dei comuni di Dronero, Busca e Villar San Costanzo.



Orari di apertura:

- Martedì dalle 12:00 alle 14:30

- Mercoledì-venerdì dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00

- Sabato dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00

- Domenica dalle 12:00 con orario continuato fino alle 23:00

- Lunedì: chiuso per riposo settimanale.



Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 324-8481837.



Il ristorante FEA’S si trova in Piazza Armando Diaz 3, in frazione La Morra di Villar San Costanzo (Dronero – Busca)