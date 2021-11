L’ITIS Mario Delpozzo si presenta

L’Istituto Tecnico “Delpozzo” di Cuneo rappresenta un solido punto di riferimento del territorio in grado di offrire a ragazzi e ragazze, in un mondo sempre più immerso nell’innovazione tecnologica, un’eccellente preparazione per affrontare il proprio futuro scolastico e lavorativo.



Il ruolo che l’istituto ricopre all’interno del tessuto sociale e lavorativo è fondamentale e sempre più al passo coi tempi, specie in una Provincia con una forte vocazione imprenditoriale e tecnica come quella di Cuneo. Sempre all’avanguardia, e in linea con le esigenze della realtà economica e industriale, l’ITIS “Delpozzo”, accanto ai suoi percorsi tradizionali (Meccanica e Meccatronica, Informatica, Robotica, Chimica ed Elettrotecnica), continua con i nuovi indirizzi di Biotecnologie e Logistica, che hanno ottenuto un buon successo di iscrizioni lo scorso anno al loro esordio.



L’ITIS è dunque in grado di operare scelte orientate al cambiamento di qualità e, allo stesso tempo, di favorire le attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Si tratta di una scuola che, oltre a valorizzare il metodo scientifico ed il sapere tecnologico, sa trasmettere ai giovani, nella sua vasta e varia offerta formativa, i valori dell’onestà intellettuale, della libertà di pensiero, della creatività, della collaborazione e dell’innovazione.



Il percorso di studi è costituito da un biennio in cui gli allievi seguono le materie comuni a tutte le scuole superiori, sia nell’area umanistica sia nell’area scientifica e tecnologica. La scelta dell’indirizzo di specializzazione avviene all’atto di iscrizione al primo anno, ma può essere cambiata durante il secondo.



Lo studio teorico delle materie scientifiche e tecniche è caratterizzato dalla presenza di attività di laboratorio e sperimentali in cui gli allievi verificano in pratica i concetti studiati facilitando la comprensione delle scienze e delle tecnologie che regolano la vita della nostra società.



L’offerta formativa comprende attività come visite aziendali e di istruzione, conferenze, incontri e attività facoltative quali le attività di Sportello (dove gli insegnanti di materia e gli allievi del triennio aiutano gli studenti del biennio a recuperare le lacune e a consolidare le conoscenze), insieme a laboratori teatrale e musicali (in vista del Festival dello Studente di fine anno), e i gruppi sportivi.



L’Istituto ha avviato da tempo una serie di relazioni con le maggiori aziende locali e attua moduli di "azienda simulata" e di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) in cui gli alunni imparano l'intero processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione, partendo dalla stesura della documentazione per arrivare alla presentazione del prodotto al cliente finale.



In questo momento in cui ancora non è terminata l’emergenza sanitaria, l’Itis Delpozzo, grazie alle dotazioni tecnologiche ed informatiche presenti in ogni aula e laboratorio, è stato in grado di organizzare ed attivare le nuove forme di didattica a distanza (DID e DAD) per seguire e supportare i propri studenti, affinché rimanga inalterato il valore formativo dei percorsi prescelti.



Per maggiori informazioni: http://orientamento.itiscuneo.edu.it oppure il sito istituzionale www.itiscuneo.gov.it