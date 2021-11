Che cosa hanno in comune delle pergotende e zanzariere? Sono entrambe dei dispositivi estremamente utili per tutti coloro che vogliono godere dell’estate, dell’aria aperta, senza dover sottostare al ricatto dei raggi del sole e delle punture delle zanzare. È possibile valorizzare il proprio appartamento o la propria casa con questi arredi, anche esteticamente gradevoli e personalizzabili, che si adattano ad ogni tipo di ambiente e proprio per il fatto di avere le dimensioni create su misura.

Le zanzariere le conosciamo un po’ tutti, mentre sono ancora in tanti coloro che non hanno sentito parlare di pergotende.

Si tratta di un prodotto che deve essere installato da un professionista e che risulta il compromesso più conveniente e comodo tra chi vorrebbe montare una veranda ma non ho voglia di aspettare i permessi e di effettuare i lavori (e magari non vuole nemmeno vincolare così tanto l’edificio) e chi aveva in mente una tenda da sole.

La pergotenda, infatti, è una installazione di edilizia libera, creata appositamente per essere leggera e flessibile ma al contempo proteggere dai raggi del sole. In questo periodo è anche interessante più del solito, dato che è possibile sfruttare le detrazioni fiscali grazie all’ecobonus. Una consulenza con un tecnico della ditta di pergotende potrà essere chiarificatore rispetto al modello di dispositivo idoneo per il nostro bisogno. Difatti si può spaziare molto sia per quanto riguarda le tipologie presenti in commercio, sia per quanto riguarda i materiali su cui vengono strutturate.

Ti piace prendere il caffè mentre guardi il tramonto? Durante le belle giornate ti piacerebbe svolgere le tue attività al computer portatile, magari all’aria aperta? Adesso puoi farlo grazie all’adozione della pergotenda.

Se sei abituato a sostare direttamente vicino alla casa, per goderti il giardino, potresti scendere scegliere una pergo tenda addossata , ovvero quella che prevede tre lati liberi e un lato ancorato alla parete dell’edificio.

Se invece ti piace l’idea che, all’interno della tua proprietà, ci sia un piccolo spazio, delle dimensioni che desideri, in un punto preciso lontano dall’edificio allora ti servirà una pergotenda autoportante. Se ne vedono molte, magari fuori dai locali pubblici che sono a riparazione dei tavolini. Difatti c’è da sottolineare la caratteristica principale di questo tipo di dispositivo: riparare dal sole. Non sono progettate per sostarvi durante un temporale, ad esempio, sebbene siano munite di grondaie o di sistemi di scolo delle acque che permettono di non incappare nel rischio di ristagno e magari di rottura.

La caratteristica di leggerezza e flessibilità deve essere mantenuto proprio per non incappare nell’accusa di abuso edilizio perché sono tante le persone che costruiscono una veranda vera e proprio (fissa e stabile) pensando di avere una pergotenda, ma per la veranda serve un permesso del Comune mentre per la pergotenda no.

Esiste anche un terzo modello di perotenda che è la pergotenda bioclimatica, la cui copertura viene caratterizzata da lamelle frangisole orientabili. In questo caso si raggiunge proprio massimo livello di comfort dato che in ogni momento è possibile spostare le lamelle per regolare la luce del sole e soprattutto per fare circolare l’aria.