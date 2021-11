Legge europea: Bergesio (Lega): "Stop pignoleria, l'Europa difenda il made in Italy"

"Il prolungarsi dell'emergenza Covid si è tradotto, e continua ancora a farlo, in un forte aumento dei prezzi di tante materie prime, interessando tutte le filiere agroalimentari, incluse quelle del grano, dell'orzo fino a quelle dei prodotti lattiero-caseari e della carne." - così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura, ha dichiarato durante la discussione generale collegata alla Legga Europea ora in Senato - "È dunque necessaria l'adozione di interventi volti a favorire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime sul mercato, così come il rinnovo della proroga dei decreti ministeriali che hanno introdotto l’obbligo di etichettatura sugli alimenti in scadenza quest'anno e senza la quale, rischiamo di compromettere quel delicato lavoro di di tutela delle produzioni agroalimentari made in Italy. L'Europa guardi al nostro Paese come un esempio da perseguire: origine e trasparenza a garanzia delle qualità delle produzioni, e sbarri la strada ad imitazioni e contraffazioni. Mentre gli agricoltori italiani devono rispettare sempre più stringenti regole comunitarie, spesso sul mercato si trovano frutta e verdura con poche garanzie dal punto di vista fitosanitario, risultato di concorrenza sleale senza scrupoli. L'Europa comprenda che una transizione ecologica graduale, condivisa e sostenibile, dovrà permettere alle aziende italiane, di potersi misurarsi con lealtà senza fasulli Prosek o inaccettabili sistemi Nutriscore".