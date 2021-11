Sanità: via alle terze vaccinazioni over 80 nei centri di Bagnolo, Paesana e Sampeyre

Per migliorare l’adesione alla campagna vaccinale III dosi per la popolazione over80 e facilitarne l’accesso in accordo con i Comuni interessati il Distretto Nord Ovest dell’ASL CN1 organizza alcune giornate vaccinali straordinarie presso i Centri già utilizzati in passato in alcuni Comuni delle Valli saluzzesi.



Questa iniziativa - afferma il direttore del distretto Gabriele Ghigo - consentirà di completare gli inviti alla vaccinazione con dose di richiamo per tutti gli over80 che hanno praticato la vaccinazione in primavera residenti in Comuni nei quali è ancora presente un numero consistente di persone non ancora convocate in altri Centri.



Il calendario prevede il 5 novembre una giornata a Barge, per circa 210 assistiti, tra cui anche persone residenti a Bagnolo Piemonte con sedute mattino e pomeriggio ed una giornata a Paesana, il 6 novembre per circa 220 assistiti residenti nei Comuni dell’Alta Valle Po. A seguire, la settimana successiva, è prevista una giornata a Sampeyre per i residenti nell’Alta Valle Varaita, la data é in fase di definizione.



Tutti gli assistiti che devono effettuare la vaccinazione verranno convocati secondo le modalità già utilizzate per le vaccinazioni in primavera.