Mondovì: docenti italiani e stranieri, orgogliosamente Erasmus+

Sì è appena conclusa all’IIS “Giolitti Bellisario Paire” la seconda mobilità (29/31 ottobre 2021) del progetto Erasmus+ "Don't waste food" che ha visto la partecipazione di docenti italiani e stranieri provenienti dall’Istituto “Olivetti” di Monza e da quattro Istituti alberghieri della Bulgaria, Lettonia, Romania e Turchia. Questi ultimi hanno seguito le attività in modalità a distanza, in videoconferenza, a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

I docenti hanno preso parte ad una formazione sulla metodologia CLIL con indicatore Mediation, tenuta da un docente esperto di Torino che collabora anche in ambito universitario.

I colleghi ospiti sono rimasti piacevolmente colpiti dalle bellezze della nostra città e della calorosa e generosa accoglienza da parte dei docenti di Mondovì e degli alunni di cucina, sala e ricevimento che, in modo molto professionale e sotto la continua supervisione dei loro insegnanti, hanno preparato pranzi gourmet serviti in maniera impeccabile. Gli alunni dell'accoglienza si sono resi disponibili non solo a scuola, ma anche in hotel, regalando agli ospiti un piacevole soggiorno ed accompagnando il gruppo alla scoperta delle bellezze di Mondovì Piazza. Tutte le attività si sono svolte in lingua inglese e questo ha permesso agli alunni di fare un’esperienza di full immersion in una delle lingue del loro percorso di studio.

La Prof.ssa Stefania Bottino desidera ringraziare di cuore tutti coloro (e sono veramente tanti da elencare) che hanno fatto squadra attorno a questo obiettivo per realizzare al meglio questa mobilità in un momento ancora difficile a causa della situazione pandemica. Proprio per questo grande desiderio di riunire fisicamente i partecipanti attorno ad un progetto così importante, quale l’impegno per progettare soluzioni innovative per la salvaguardia dell’ambiente e per incentivare stili di vita più sostenibili, si può affermare di essere “orgogliosamente Erasmus+”

Al mio ringraziamento si uniscono i ringraziamenti di tutti i colleghi italiani e stranieri che hanno partecipato al progetto.

Un grazie particolare alla Dirigente Prof.ssa Donatella Garello, che da sempre crede nell’importanza dei progetti europei e lo dimostra con il suo forte impegno nella formazione di giovani che siano futuri cittadini attivi, consapevoli, responsabili.

I prossimi step saranno le mobilità con studenti in Lettonia ed in Bulgaria, per affrontare i temi dell’Economia Circolare applicata al food e l’agricoltura sostenibile, evidenziando le buone prassi dei paesi coinvolti nel progetto.