Un elettrocardiografo in ricordo di Paolo Caroni, imprenditore cuneese scomparso un anno fa

A Cuneo, alla presenza dei medici volontari, della moglie e dei figli di Paolo Caroni, noto imprenditore cuneese mancato improvvisamente a novembre del 2020, è stato donato un elettrocardiografo all'associazione di medici che prestano volontariato nell'Ambulatorio Medico della Caritas.

Questa preziosa apparecchiatura è stata a acquistata grazie all'iniziativa dei compagni di classe di Francesco Caroni della IVª A MEC dell'ITIS Cuneo e di Matilde Caroni della classe III B AFM del Bonelli Cuneo, nel precedente anno scolastico.

L'elettrocardiografo portatile è un importante strumento di prevenzione per le malattie cardiologiche e di pronto intervento. L'attività dei medici volontari si concretizza nell'assistere pazienti che non possono accedere alle cure della Sanità pubblica o che sono impossibilitati a raggiungere tali servizi. La raccolta di fondi nelle due classi è avvenuta per ricordare Paolo Caroni, amatissimo papà di Francesco, Matilde e Marianna, uomo, marito, amico amato e stimato da tutti, scomparso prematuramente. Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto facendo proprio il pensiero di Paolo: “Ognuno di noi ha capacità e creatività per raggiungere i propri sogni. L'importante è che ci siano sempre volontà e Amore”.