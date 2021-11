Alba Cheer: Titans di nuovo ai mondiali con la Ficec

La visita dello scorso 28 ottobre da parte del Presidente Ficec Sequani e del manager del team Italia Armillotta è stata l'occasione per definire e siglare l'accordo tra Alba Cheer e la Ficec relativamente al programma team Italia per la stagione 2021/22.

La Ficec - Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport - ha proposto alle società sportive un nuovo progetto per l'allestimento e la conduzione dei team Italia da parte dei club stessi, sotto la supervisione della federazione.

Alba Cheer ha avanzato la propria candidatura in alcune specifiche categorie e divisioni, che è stata accolta positivamente: il sodalizio albese avrà l'onore e l'onere di lavorare per l'allestimento di tre teams da presentare in gara il prossimo aprile agli ICU Worlds di Orlando.

In virtù di questo accordo, a partire dalle prossime settimane alla Palestra Titans di Alba inizieranno i raduni di allenamento, preceduti dai tryouts, le selezioni che permetteranno anche ad altri atleti di tutta Italia di mettersi in gioco per prendere parte al programma. A questo proposito a breve la Ficec diramerà tutte le informazioni con i relativi dettagli e le modalità di adesione