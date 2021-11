Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, via alla collaborazione con Elisa Rigaudo

Con l'arrivo del mese di novembre inizia la collaborazione tra Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo e l’ex marciatrice azzurra Elisa Rigaudo, bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 e argento mondiale nel 2011 nella 20 km di marcia.

“Sono molto felice della collaborazione tra la mia società, l’ASD Rigaudo I Love Sport, e l’Atletica Mondovì per divulgare e far praticare una specialità affascinante come la marcia”. Queste le parole della campionessa cuneese, che coordinerà il primo allenamento venerdì 5 novembre alla pista di atletica del Beila a Mondovì dalle 17 alle 19, dei ragazzi dei nuovi corsi di avviamento partiti a settembre.

Si tratta del primo di una serie di interventi (anche sui poli decentrati) che avranno come obbiettivo quello di fare appassionare qualche giovane per creare un vero e proprio settore, come lo era alcuni anni or sono, quando la villanovese Giuseppina Bottero “battagliava” sulle strade italiane con la stessa Rigaudo.

Fabio Boselli, presidente dell’Atletica Mondovì: “È un’opportunità in più che offriamo ai nostri ragazzi: la marcia ha sempre regalato grandi soddisfazioni anche alla nostra società e quindi siamo molto soddisfatti nell’aver concluso questa partnership”.

“L’inserimento di questa prestigiosa figura in affiancamento ai nostri istruttori – commenta Enrico Priale che ha seguito i dettagli – prosegue in quella direzione di crescita tecnica e societaria che da alcuni anni stiamo perseguendo. Per il 2022 è stata rinnovata la collaborazione con l’astigiano Giuseppe Colasuonno per la supervisione del settore salti e a breve contiamo chiuderne altre molto interessanti”.