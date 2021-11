Nuovo anticipo di campionato per il Fossano. La squadra di Viassi scenderà in campo sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15) al "Natale Palli" di Casale Monferrato per affrontare il Casale di Sesia nella decima giornata del girone d'andata.

Blues attesi, pochi giorni dopo, dall'impegno di Coppa Italia. Nella gara valida per i trentaduesimi di finale, mercoledì 10 novembre è in programma la sfida da dentro o fuori in casa del Derthona.