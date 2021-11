La storia della Formula 1: dalle origini ai giorni nostri

La Formula 1 è uno degli sport più seguiti nel panorama internazionale. L'espressione Formula 1 è utilizzata per riferirsi alla più elevata categoria di autovetture da corsa monoposto. La storia della più importante gara automobilistica nel mondo va ricercata nel 1800. In particolare, nel 1887, uno dei quotidiani francesi di maggior respiro prese la decisione di organizzare una gara di automobili. Tuttavia, la manifestazione non ebbe un grande riscontro. Al contrario, dopo aver messo in palio un premio in denaro per il pilota vincitore, furono decine i piloti che si iscrissero alla competizione.

Il successo della manifestazione condusse alla nascita dell'ACF, acronimo che sta per Automobile Club de France, il quale assunse il compito di programmare e promuovere le gare di automobili. L'associazione ebbe una vita piuttosto breve, lasciando il posto all'Associazione Internazionale Automobile Club Riconosciuti. Quest'ultima si sarebbe poi trasformata nella Federazione Internazionale dell'Automobile, la moderna FIA. L'associazione iniziò a regolamentare le competizioni automobilistiche, stabilendo i primi parametri, quali le caratteristiche e la velocità delle vetture, nonché la lunghezza dei circuiti e le altre proprietà tecniche.

La Formula 1, originariamente denominata Formula A, nacque solamente nel 1946. Attraverso il termine formula, ci si riferisce a un insieme di norme relative alle vetture e ai piloti. Per poter partecipare alla competizione, le diverse scuderie devono attenersi scrupolosamente alle regole stabilite dalla FIA. Solo nel 1950 verrà disputato il primo vero campionato. Un'altra tappa fondamentale nell'evoluzione della Formula 1 è rappresentata dall'introduzione del Campionato costruttori, nel 1958. Proprio in quel periodo, le gare automobilistiche furono oggetto di un animato dibattito pubblico, a causa degli innumerevoli incidenti mortali.

