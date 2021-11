Bra: attenzione ad alcune modifiche alla viabilità

Nei prossimi giorni due vie cittadine saranno interessate da modifiche temporanee alla viabilità.

La prima, in ordine di tempo sarà via Mendicità Istruita, che dal 3 al 5 novembre 2021 sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 17 per consentire alla Provincia di Cuneo di effettuare un intervento. La via cittadina verrà nuovamente chiusa al traffico dall’8 al 10 novembre, sempre dalle 8 alle 17.

Contestualmente, negli stessi periodi verrà introdotto per i residenti, a monte e a valle dell’area dei lavori, il doppio senso di circolazione.

Nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 novembre verrà invece introdotto il divieto di transito in via Serra, con orario 8,30-18,30 il giovedì e 15-18,30 il venerdì, per consentire a un privato la movimentazione di ponteggi per fine lavori.

Ai residenti in via Serra, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, sarà consentito circolare in doppio senso di marcia solamente per accedere a luoghi privati di sosta.

In entrambi i casi le modifiche alla viabilità saranno segnalate da apposita segnaletica ad opera della ditta operante.