A Fossano arriva il Sottosegretario alla Difesa per le celebrazioni delle Forze Armate

FOSSANO - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA IN CITTA' PER LE CELEBRAZIONI DELLE FORZE ARMATE CON LA FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA TAURINENSE





Cresce l'attesa a Fossano per l'arrivo in città del Sottosegretario di Stato alla Difesa Sen. Stefania Pucciarelli in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate eccezionalmente in programma sabato 6 novembre.

"Vista la visita istituzionale del Sottosegretario Pucciarelli in città quest'anno la cerimonia si svolgerà nella mattinata di sabato 6 novembre - spiega il primo cittadino Tallone - si partirà alle ore 9,00 con il ritrovo e l'alzabandiera presso il Monumento in memoria dei Caduti della ritirata di Russia in Piazza Don Mario Picco per poi spostarsi in corteo fino al Monumento ai Caduti in Largo Eroi dopo una breve sosta per il giusto omaggio al Monumento in memoria dei Marinai presso il parco cittadino. Dopo la deposizione di corona presso il Bastione si procederà in corteo, accompagnati dalla Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, in Piazza Castello per l'omaggio al Monumento dedicato ai Granatieri di Sardegna e successivamente in duomo per la Messa alle 10,30".

Alle ore 10 in Piazza Castello verrà anche inaugurata anche l'ormai tradizionale "Caserme in Piazza", mostra esposizione di mezzi ed attrezzature militari organizzata dal Comune di Fossano in collaborazione con le due caserme cittadine, le forze dell'ordine e le Associazioni di Volontariato operativo della città.

"Dopo la Santa Messa sarà poi il momento dei discorsi di rito dal palco di Piazza Castello e alle 17,00 la giornata si chiuderà con l'ammainabandiera", conclude il Sindaco Dario Tallone.