"Ai caduti e alle forze armate dobbiamo riconoscenza": a Dronero le celebrazioni per il 4 novembre

"La guerra ha segnato profondamente il nostro territorio, sono tanti i caduti della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo fortemente voluto organizzare la mattinata di domani. Sarà quell'importante tramandare la memoria del 4 settembre 1918, del nostro territorio, ma anche ricordare in generale: ai caduti di tutte le guerre e alle forze armate dobbiamo riconoscenza". Le parole del sindaco Mauro Astesano.

A Dronero domani mattina, giovedì 4 novembre, si celebrerà il 103° anniversario della Vittoria e della Giornata delle Forze Armate e del Combattere.

Per commemorare la ricorrenza il Comune, in collaborazione con il Gruppo A.N.A. di Dronero, ha predisposto il seguente programma:

Ore 8.30 Alza Bandiera e deposizione corona di alloro al Monumento ”Ai Caduti del Mare” sito in Piazza Papa Giovanni XXIII;

Ore 8.45 Alza Bandiera e deposizione corona di alloro al Monumento all’Autiere sito in Piazza don Raviolo;

Ore 9.00 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di SS. Andrea e Ponzio;

Ore 10.10 Deposizione omaggio floreale alla lapide in Piazza Aldo Beltricco;

Ore 10.20 Deposizione corona di alloro al Monumento dei Caduti della guerra di Liberazione in piazza M. Scaglione;

Ore 10.25 Cerimonia alza bandiera e deposizione corone di alloro alle lapidi dei Caduti in Piazza Allemandi.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid.