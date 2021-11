Bra, si inaugura domenica 7 novembre la nuova recinzione in ferro per il monumento dedicato ai Cavalieri della Repubblica

Era il 20 maggio 2018 quando venne scoperto e benedetto il monumento dedicato ai Cavalieri della Repubblica che sorge a Bra in piazza XX Settembre. Un’opera voluta con tenacia dalla bella famiglia dell’Anioc (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), affinché anche la città della Zizzola avesse un simbolo tangibile, che rimandasse ai posteri i principi e gli ideali cui i Cavalieri s’ispirano.

Il grande totem in pietra, chiamato ad esaltare positivi esempi di vita, è stato donato dal compianto Cavaliere Vittorio Taricco , che il Delegato braidese, Cavaliere Stefano Milanesio ricorda così: “Un uomo umile, onesto, un grande altruista. Lui e suo figlio, geometra Fabrizio, hanno dato lustro alla nostra Associazione che agisce sul territorio secondo nobiltà di animo e di gesti concreti” .

Già, ma guardiamo avanti. Oggi quel monumento è circondato e protetto da una nuova recinzione in metallo a ribadire il forte significato dell’opera che si affianca all’applicazione dei più alti valori che i Cavalieri della Repubblica sono chiamati ogni giorno a testimoniare. A volerla sono stati il Delegato Anioc di Bra, Cavaliere Stefano Milanesio, il direttivo ed i soci. La recinzione è stata donata e costruita dallo stesso Cavaliere Stefano Milanesio, abile artigiano del ferro che l’ha posata insieme al Cavaliere Ufficiale Giovanni Barbero .

Le targhe sono state invece donate dal Museo della Bicicletta di Bra del Cavaliere Ufficiale Luciano Cravero, in comunione con la società committente, affinché il monumento acquistasse maggiore visibilità per la cittadinanza ed i turisti che fanno regolarmente tappa sulla Rocca ed in questo modo tutti possano attingere ai valori ivi proclamati.