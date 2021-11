Gruppo Miroglio: il brand Luisa Viola punta sul web

Vestibilità, colore ed energia, sono questi i capisaldi dello storico brand curvy del Gruppo Miroglio, che oggi presenta il suo e-commerce: luisaviola.it. Luisa Viola è presente sul mercato da più di vent'anni, e ad oggi è distribuito sia attraverso punti vendita presenti in Coin sia presso numerosi negozi multibrand fra Italia ed estero. Da anni collabora con l'iconica Mara Venier, che è stilista di una Capsule di Collezione, estroversa e solare, proprio come la testimonial.

In un'ottica di integrazione con un approccio omnicanale, il brand apre il suo shop on line dedicato: l'interfaccia digitale ripropone l'immagine frizzante e colorata delle collezioni, presentando i capi con immagini chiare e immediate. Tutto ciò utilizzando un layout pulito, percorsi veloci e intuitivi, per accogliere le clienti e guidarle in modo agile e immediato alla migliore esperienza di acquisto.

Commenta Fabio Assecondi, Brand Director di Luisa Viola: «Gli ultimi due anni hanno reso ancoro più evidente la necessità di stare vicino alle consumatrici attraverso tutti i canali possibili, siano essi fisici o digitali. La creazione dell'e-commerce Luisa Viola va proprio in questa direzione e rappresenta un passo in avanti del brand nel percorso di avvicinamento alle nostre clienti tramite la creazione di un'esperienza di acquisto fluida, coinvolgente e pensata proprio per loro. Il progetto rientra all'interno di un piano più ambizioso per il brand, di cui l'e-commerce rappresenta solo il primo step».