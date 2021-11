Mondovì, addio alla Prof. Luciana Magliano Comino, insegnante di lettere innamorata del Latino e del Greco

Una vita dedicata all'insegnamento e agli studenti, con un profondo amore per le materie umanistiche, in particolare per il Latino e il Greco, che non ha mai abbandonato, nemmeno per un giorno.

Mondovì dice addio alla Professoressa Luciana Magliano, o meglio come si presentava lei "Prof. Comino", il cognome del marito.

Si è spenta all'età di 95 anni a Sant'Anna d'Avagnina, dove abitava, e dove tantissimi ragazzi, nel corso degli anni, in cui ormai era in pensione, andavano a trovarla in cerca di un consiglio o di un aiuto per tradurre una versione, per ripassare una regola più ostica o per fare un po' di esercizio. Impressionante era vederla leggere i testi degli autori classici e tradurli in italiano senza l'uso del "Rocci", che conosceva a menadito.

Di lei, in chi l'ha conosciuta, resterà il ricordo di un'insegnante appassionata della materia, autoritaria, ma giusta, capace di restare nel cuore degli studenti.

Originaria di Dogliani, aveva frequentato il Liceo Classico G.B. Beccaria di Mondovì, dove era tornata in occasione della nascita del Comitato "ex allievi" nel 2019.

Dopo aver insegnato italiano alle medie, aveva ottenuto la cattedra al Liceo Scientifico, insegnando poi anche all'ITIS.

Una donna brillante che, nonostante l'avanzare degli anni, ha sempre tenuto allenata la mente traducendo e facendo le parole crociate.

Un'insegnante di vita.

La prof. Comino lascia le figlie Luisella e Giorgetta e le amate nipoti Maria e Ada cui vanno le sentite condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.

Il S. Rosario sarà recitato giovedì 4 novembre alle 20.30 nella parrocchia di Sant'Anna dove venerdì 5 alle 15 si terranno i funerali.