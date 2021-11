Mondovì riscopre il bosco della Nova, il parco segreto abitato dai caprioli a fianco della funicolare [FOTO E VIDEO]

Un bosco secolare che si estende per circa tre ettari e si nasconde nelle pieghe del borgo antico di Mondovì Piazza.

La città riscopre il bosco della Nova, dal nome della cascina che si trova all'interno dell'area, la più antica della città; uno scrigno di biodiversità vegetale ed animale, dove è facile incontrare tassi, picchi e caprioli, veri guardiani del parco.

Sembra impossibile, ma scendendo da via Vasco, incastonato tra la strada e la funicolare si nasconde questo bosco, proprietà dell'Istituto Casati Baracco, che si sviluppano su circa 150 metri di dislivello: un anfiteatro naturale che collega la parte alta di Mondovì con la parte bassa, un polmone verde che, fino ad oggi, non ha mai respirato con la città.

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Proteo, che ne ha curato la pulizia e la riapertura, in tempo per consentire le visite guidate in occasione di "Peccati di Gola", è in corso oggi un progetto che si pone l’obbiettivo di valorizzarlo e di restituirlo ai suoi cittadini.

"Il lavoro è cominciato a tarda primavera ed è proseguito fino all'apertura di Peccati di Gola" - spiega Francesco Belgrano della Cooperativa Sociale Proteo - "Sono più di 350 le di impegno che sono state necessarie per pulire e rendere accessibile parte del bosco. Il lavoro è stato fatto con i pazienti di Cascina Martello, gestita dalla cooperativa sociale Proteo. Un importante progetto non solo per la città ma anche per queste persone che hanno avuto la possibilità di lavorare all'aria aperta sentendosi utili per la comunità. Questo luogo è uno scrigno di biodiversità e tale deve rimanere, quindi l'obiettivo è quello di continuare a curarlo, rendendolo accessibile a tutti, ma rispettando tutte le specie animali e vegetali che oggi abitano il bosco".

In occasione delle prima visite guidate, Marco Bozzolo, titolare dell'omonima azienda agricola nel comune di Viola, ha accolto i visitatori preparando caldarroste per tutti.