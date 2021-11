Quattro chiacchiere con Paolo Salsotto, neo presidente Cai Cuneo: "Puntiamo al rilancio di rifugi e sentieri e a una sezione più Social" (VIDEO)

Siamo andati a fare quattro chiacchiere con Paolo Salsotto, il neo presidente del Cai di Cuneo, ex comandante regionale del Corpo Forestale (dal 2016 al 2019, ndr) ed ex presidente del Parco delle Alpi Marittime e del Marguareis.

Subentra ad Alberto Gianola e resterà in carica tre anni, in una sezione, quella cuneese, tra le più antiche e con più iscritti: circa 3.000.

65anni, cresciuto a Stroppo in Val Maira, residente da trent'anni ad Entracque, in Valle Gesso, Paolo Salotto è istruttore di scialpinismo regionale. "Non sono un grande Alpinista, preferisco lo scialpinismo. Mi piacciono anche molto le escursioni che condivido con mia moglie Antonella e il mio cane Patou".

Ai nostri microfoni racconta i primi passi nell'Associazione Club Alpino Italiano -Sezione di Cuneo, i progetti in cantiere per una sinergia tra i rifugi in tema ospitalità e salvaguardia ambiente, con un occhio attento alla sicurezza in montagna. Ma punta anche a una sezione più Social e interattiva. E infine annuncia la scelta di Franca Torre (dopo tanti anni di gestione) di lasciare il rifugio Remondino: "Una grande rifugista. Per il prossimo anno il successore sarà Pietro Novarino. La festeggeremo insieme ai 90 anni del rifugio Morelli che la stessa Torre ha gestito per tanti anni, insieme ai 90 anni di Mauro Manfredi, già presidente Cai. Speriamo di farlo prima di Natale".