Santa Vittoria d'Alba conferisce la cittadinanza al Milite ignoto

L'Amministrazione comunale di Santa Vittoria d'Alba, nel corso del Consiglio comunale del 21 ottobre, ha approvato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto.



Domenica 7 novembre alle ore 11.30, nell'ambito della cerimonia di commemorazione dei caduti con la deposizione della corona di alloro, verrà apposta al monumento una targa raffigurativa con la scritta: "Aderiamo all'iniziativa perché resti nella memoria il significato del sacrificio di tutti quei giovani che hanno dato la vita per garantire a noi i diritti di libertà e democrazia, che spesso diamo per acquisiti".



Tutta la popolazione è invitata insieme agli Alpini e all'amministrazione comunale, a celebrare questo significativo evento commemorativo.



Il conferimento è stato proposto a tutti i comuni italiani dal Gruppo delle Medaglie d'oro al valore militare d'Italia per la ricorrenza del centenario della traslazione del Soldato sconosciuto all'altare della Patria (4 novembre 1921). Evidenziando che celebrare il Milite ignoto significa: "Rendere omaggio alla forza, al valore ed alla tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la patria. Il conferimento al soldato sconosciuto della cittadinanza onoraria da parte dei comuni concorre non solo a rendere omaggio alla figura del caduto, ma a renderlo cittadino di tutta La Nazione".