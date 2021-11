"Verrà un'altra estate": un docufilm dedicato all'alpeggio in Valle Maira [VIDEO]

"Verrà un'altra estate". Si intitola così il docufilm del giornalista e regista Marco Ottavio Graziani dedicato all’alpeggio dei bovini nelle Alpi cuneesi, prodotto da AreaVideo e sostenuto dall’ATL del Cuneese, da Confagricoltura Cuneo, dal Consorzio Turistico Valle Maira e dall’Unione Montana Valle Maira.

Il trailer del documentario, che racconta il sacrificio, ma anche la magia di chi lavora in montagna ed in particolare in Valle Maira, è stato presentato in anteprima in occasione della tappa carruccese della rassegna "Autunno con gusto".

"Le riprese delle prime sequenze sono iniziate proprio nella stagione del rientro" - spiega il regista - "Quello che vogliamo raccontare è la tradizione che si ripete, di anno in anno, di generazione in generazione, attendendo l'estate e il ritorno in alpeggio, così come fanno i malgari e come fa il protagonista, il bambino Christian insieme alla mucca Albina".