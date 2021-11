Un 59enne originario del Savonese la vittima dell’investimento mortale di Ceva

E’ Riccardo Massimino, 59enne originario di Savona ma da anni residente a Ceva, la vittima dell’investimento stradale verificatosi nella serata di ieri, martedì 2 novembre, in via Mondovì, lungo la Statale 28 per Lesegno.



L’uomo stava percorrendo la Statale a bordo della sua bicicletta quando, giunto all’altezza dell’autocarrozzeria Giachello, ormai fuori dal paese, è stato travolto da un’auto. Inutili i soccorsi prestati dal servizio di emergenza 118, che ha disposto l'intervento dell'ambulanza medicalizzata, mentre i Vigili del fuoco hanno inviato sul posto le squadre di Mondovì e di Ceva. I sanitari sono rimasti a lungo sul posto, nel tentativo di stabilizzare il ferito. Ma i traumi riportati dall’uomo nell'incidente sono apparsi sin da subito gravissimi e per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.



La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Dalle prime informazioni giunte ieri sera dal posto sembrava che la vittima dell’investimento fosse un uomo di origini straniere. Gli accertamenti compiuti nella notte hanno invece consentito di risalire alla vera identità dell’uomo, che a Ceva viveva da solo ormai da alcuni anni, conosciuto col soprannome di "Riccardino", impegnandosi in piccoli lavori occasionali.



La notizia della sua scomparsa in breve tempo si è diffusa anche nel Savonese, zona d'origine dell'uomo, e in particolare a Pietra Ligure, dove Massimino aveva lavorato come operatore ecologico dal 1996 al 2014, prima di stabilirsi a Murialdo e quindi a Ceva. E proprio a Pietra c'è chi lo ricorda sempre in giro per le vie del paese con la sua inseparabile bici, ma anche (soprattutto coloro che all'inizio degli anni 2000 hanno frequentato l'oratorio di Sant'Anna) come portiere improvvisato di partitelle tra ragazzini o semplicemente come un amico con il quale ritagliarsi un momento di cordialità a passeggio per la cittadina oppure al bar.