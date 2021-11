Ascom Bra conferma la fiducia al presidente Giacomo Badellino

Guiderà per altri cinque anni l’Ascom Confcommercio Bra: all’unanimità Giacomo Badellino, titolare del Ristorante Albergo Badellino, è stato riconfermato presidente. La nomina nel corso della riunione della giunta zonale, svoltasi nella sede braidese di via Euclide Milano.



Nuova entrata tra i vicepresidenti Enrico Peroli, titolare di Business Space.

Tra i nuovi membri del consiglio di giunta: Iacopo Busso, titolare della farmacia San Rocco, Silvio Dogliani, titolare della Panetteria Dogliani e già vicepresidente del Consorzio Pane di Bra, Tommaso Testa, presidente del Consorzio Salsiccia di Bra e titolare della Macelleria Masino, e Monica Barberis, in qualità di referente degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi del comune di Pocapaglia.



"Confcommercio Ascom Bra – si legge in una nota inviata dall’associazione – ha registrato in questi anni una forte crescita in termini di associati e di servizi e assistenza a questi dedicati, ha implementato nuovi servizi per le imprese, ha sviluppato attività di innovazione digitale e formazione per le attività del commercio, confermandosi una delle realtà più importanti a livello nazionale all’interno del sistema Confcommercio Imprese per l’Italia".