ISE, prodotti e servizi: una soluzione per ogni esigenza in tema di manutenzione

Impegnata da oltre 20 anni in attività di consulenza nel settore industriale, ISE è diventata un autentico punto di riferimento per le attività di Manutenzione Predittiva e ConditionMonitoring.

Con due sedi,Lucca e Milano, e un appoggio logistico a Roma, l’azienda è operativa in settori quali petrolchimico, energia, chimico, food&beverage, farmaceutico e Oil & Gas, ma dimostra di voler crescere ancora. La controprova è arrivata nel tempo con la nascita di nuove divisioni.

Forte del comparto consulenza, ISE ha scelto di ampliare l’attività dedicandosi all’Ingegneria di Manutenzione e alla formazione tecnica, settore al quale ha dedicato un ramo specifico.

Grazie a questa divisione l’azienda è diventata partner strategico di numerose multinazionali, che operano in settori industriali quali quello farmaceutico, del cemento, della carta, degli alimentari, della produzione di acciaio.

L’evoluzione del Research and Applications

Nato per supportare i clienti, nei progetti di ricerca e sviluppo industriale, il nuovo gruppo di lavoro Research and Applications segna una nuova tappa nell’evoluzione aziendale. Il settore tra l’altro garantisce a ISE le conoscenze necessarie per sviluppare progetti interni finalizzati alla industrializzazione di prodotti specifici, come ad esempio quelli appartenenti alla famiglia Twise®.

Valori e crescita

L’ISE guarda al futuro con l’intento di veder crescere e consolidare il proprio brand, in Italia così come all’estero. A contraddistinguerla tra l’altro sono valori importanti quali il rispetto, la scelta di incrementare il lavoro di gruppo, il desiderio di sviluppare nuove tecnologie e l’attenzione costante verso i giovani talenti.

Una diagnostica tempestiva ed efficace grazie ai prodotti ISE

Soluzioni dedicate, esperienza e competenze, sono i punti di forza del progetto ISE, soprattutto laddove si tratta di proporre una gamma di prodotti di ultima generazione. Da sempre l’obiettivo di ISE è quello di garantire alla clientela una diagnostica tempestiva ed efficace, rispondendo alle diverse richieste e necessità, sfruttando i più avanzati standard tecnologici.

Poter disporre della miglior strumentazione per il conditionmonitoring fa la differenza, supportati da realtà di fatto quali la gamma di prodotti Twise® Solutions, OneX™, il laboratorio di training compatto e portatile, e l’ampia fornitura di sensori, sistemi di misura performanti e training specifici.

La massima efficacia frutto dell’integrazione fra i servizi

L’efficacia della proposta ISE è conseguenza diretta dell’integrazione fra i servizi, e le soluzioni dedicate alla manutenzione. L’impegno dell’azienda è volto da sempre a ottimizzare e rendere efficienti gli impianti, grazie all’utilizzo di sistemi all’avanguardia, al miglior impiego delle risorse umane e all’uso delle più moderne metodologie diagnostiche.

Con il tempo i servizi offertisono cresciuti sino a rappresentare una proposta a quattro voci, in rappresentanza di divisioni operative distinte quali:

. Reliability & Maintenance Consulting

. PdM& Condition Monitoring

. Research& Applications

. Professional training.

Quello di ISE è un volo a planare fra consulenza, progetti di ricerca e sviluppo industriale, e formazione delle risorse umane, grazie alla disponibilità di una ricca gamma di corsi.

A garantire un interessante valore aggiunto sono le potenzialità del team di consulenti e trainer, impegnati in continue sessioni di aggiornamento e formazione, così come la volontà dell’azienda d’implementare sempre nuovi progetti di ricerca e sviluppo industriale.