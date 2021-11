Tra luglio e settembre, in Granda, sono nate 606 nuove imprese

Il III trimestre 2021 restituisce segnali di stabilità per il sistema imprenditoriale della provincia di Cuneo. Tra luglio e settembre 2021 la Camera di commercio di Cuneo ha registrato l’iscrizione di 606 imprese (erano 647 nel III trimestre 2020), a fronte delle 443 che hanno cessato la propria attività (le cessazioni sono valutate al netto di quelle d’ufficio). Il saldo trimestrale tra i due flussi è risultato positivo per 163 unità e lo stock di imprese con sede legale in provincia di Cuneo al 30 settembre ammonta a 66.203 unità.



Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si è tradotto in un tasso di crescita del +0,25%, migliore rispetto a quello registrato nel III trimestre dello scorso anno (+0,23%) e del 2019 (+0,17%), ma lievemente più basso rispetto a quello medio regionale (+0,33%) e nazionale (+0,36%).



“Alla fine del III trimestre 2021 il tessuto imprenditoriale locale mostra una tenuta migliore sia rispetto al 2020, anno della pandemia, che al 2019 - sottolinea il Presidente Mauro Gola - Ancora una volta le società di capitali, meglio strutturate per affrontare le sfide del mercato, riportano un risultato più favorevole rispetto al resto delle forme giuridiche. A livello settoriale la crescita è trainata dalle costruzioni, complice il bonus edilizia, seguito dagli altri servizi, settore composito in cui confluiscono trasporto e magazzinaggio. La crescita del numero delle imprese ci conforta e ci fa guardare al futuro con moderato ottimismo”.



Disaggregando i risultati in base alle forme giuridiche emerge che il confronto tra iscrizioni e cessazioni risulta positivo per tutte le forme societarie con le società di capitale che registrano un +0,84% seguite dalle altre forme (+0,54%), in cui confluiscono cooperative e consorzi, dalle ditte individuali (+0,18%), che rappresentano il 61,9% del tessuto imprenditoriale provinciale, e in ultimo dalle società di persone (+0,05%).



A livello settoriale le dinamiche più incoraggianti vengono registrate dalle costruzioni (+0,55%) e dagli altri servizi (+0,54%). Seguono il comparto del turismo (+0,41%), dell’industria in senso stretto (+0,18%), del commercio (+0,08%) e in ultimo dell’agricoltura (+0,01%), settore che comprende il 28,6% delle imprese registrate in provincia.