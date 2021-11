A Cuneo una serata della Lilt sulla Prevenzione per le donne

Mercoledì 3 novembre, alle 20,45 la Lega italiana per la lotta contro i tumori organizza al cinema Monviso di via XX Settembre 14 a Cuneo una serata dedicata alla Prevenzione donna partendo proprio dall’esigenza di una sana alimentazione per arrivare alla diagnosi precoce della malattia. La prevenzione è la principale strategia contro varie patologie. La salute della donna si fonda su due punti fondamentali: stile di vita sano e diagnosi precoce.

L’impegno da assumere verso se stesse si modifica con l’avanzare dell’età e prevede la programmazione di visite mediche, esami clinici, vaccinazioni, screening tumorali, accompagnati da un’adeguata alimentazione e attività fisica, oltre alla riduzione dei fattori di rischio, a partire da fumo e alcol. Una prevenzione che inizia dall’adolescenza produrrà effetti benefici anche decenni dopo.

Secondo gli ultimi dati sul cancro in Italia diffusi dall’AIRTUM - Associazione Italiana dei Registri Tumori - il tumore più frequente nella donna è quello della mammella e rappresenta il 30% di tutte le neoplasie, seguito da quello del colon-retto (12%), polmone (12%), tiroide (5%) e collo dell’utero (5%).

Quasi il 40% di questi tumori può essere intercettato precocemente con esami di controllo e adottando uno stile di vita corretto.

Il convegno di mercoledì 3 novembre, moderato da Mario Bosonetto giornalista de La Stampa, sarà l’occasione per un confronto e per consigli sulla prevenzione donna. Interverranno Patrizia Manassero presidente Lilt Cuneo, Barbara Giordano biologa nutrizionista, i primari dell’ospedale Santa Croce di Cuneo Gianmauro Numico (Oncologia), Andrea Puppo (Ginecologia) e Elvio Russi (Radioterapia) e Paola Vanella senologa del reparto di Oncologia dell’ospedale di Cuneo. Per accedere al convegno è necessario essere in possesso del green pass.