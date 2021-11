A Dronero torna "Libres libres", la rassegna culturale di Espaci Occitan

A Dronero, anche quest'autunno torna "Libres libres", la rassegna culturale organizzata dall'associazione Espaci Occitan dedicata a pubblicazioni in lingua occitana o legate al mondo della cultura alpina.



Il primo appuntamento domani, giovedì 4 novembre ore 18, presso la sede dell'associazione con la presentazione del volume "Il risveglio dell’orso occitano. Miti e riti del selvatico alpino".



Edito da Omega e col contributo della Regione Piemonte, il volume è stato prodotto da Espaci Occitan e curato da Piercarlo Grimaldi e Fulvio Romano, con la redazione di Rosella Pellerino.



Protagonista è l'orso, animale totemico al centro degli antichi Carnevali occitani, dalle Alpi ai Pirenei.



«L'orso folclorico è ancora parte, talvolta attiva, di quello straordinario patrimonio mitologico che definisce le terre dell'Occitania. Tracce di una cultura e di un mondo della tradizione che le nostre montagne hanno conservato e ripropongono in forme pratiche utili per comprendere alcuni ritmi del processo evolutivo dell'umanità.»



Il saggio raccoglie i contributi scientifici in italiano, occitano, francese e inglese, da parte dei massimi studiosi di antropologia ed etnografia: Fulvio Romano, Piercarlo Grimaldi, André Carénini, Jean Dominique Lajoux, Thierry Truffaut, Samuel Kinser, Gianpaolo Fassino, Ambrogio Artoni, Davide Porporato, Agostino Borra, Luciano Nattino, Battista Saiu, Cesare Poppi, Gianpiero Boschero.



La rassegna "Libres libres" è realizzata col sostegno della Regione Piemonte. L'ingresso è gratuito e per i maggiori di 12 anni è richiesto il Green Pass. Prenotazione obbligatoria a segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075.