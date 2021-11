Bra, Santa Messa ai Battuti Neri in suffragio dei soci defunti per Lions Club Bra Host e Rotary Club Bra

“Sursum corda” e anche gli stendardi! Martedì 2 novembre Lions Club Bra Host e Rotary Club Bra, insieme al Lions Club Bra del Roero e Leo Club Bra hanno rinnovato il momento di ricordo di chi non c’è più.





I quattro sodalizi braidesi, come una grande famiglia, si sono ritrovati nella chiesa dei Battuti Neri, per celebrare la Santa Messa in suffragio dei soci defunti. La funzione è stata officiata da don Marco Bevione, alla presenza dei presidenti Armando Verrua (Lions Club Bra Host), Daniela Franco (Rotary Club Bra), Lorella Alessandria Rolfo (Lions Club Bra del Roero) e del cerimoniere del Leo Club Bra Bianca Rolfo, tutti accompagnati dalle rispettive delegazioni.





Le restrizioni anti-Covid non hanno scalfito il clima solenne di questo appuntamento a cui ha preso parte una fervente assemblea. Nell’omelia, il celebrante ha consegnato alla riflessione tre parole chiave: “Realismo, per scegliere la giusta direzione indicata da Cristo nel Vangelo; fiducia, per coltivare la speranza nella vita eterna e l’urgente bisogno di conversione”.





Nell’Italia che sta lottando contro il Coronavirus, il richiamo alla sensibilità è alto. Tutte le associazioni presenti ricordano che, nonostante l’emergenza in atto, l’attività non si ferma. Come è stato testimoniato dai tanti soci di oggi e di ieri ai quali la liturgia eucaristica è stata dedicata.