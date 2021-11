Cuneo pronta a tornare "capoluogo del libro": presentata l'edizione 23 di Scrittorincittà

"Un piacere tornare a presentare un'edizione in presenza di Scrittorincittà. Spirito della manifestazione continua a essere l'avvicinare i lettori agli autori, davvero importantissimo in questo periodo storico; il tema di fondo di quest'anno è il rispetto, che è il modo in cui vogliamo ritornare a vivere: un festival letterario può diventare davvero veicolo di comunicazione per una realtà come questa".



A parlare è Cristina Clerico, assessore alla cultura del comune di Cuneo. L'occasione è la presentazione dell'edizione numero 23 di Scrittorincittà, tenutasi nella mattinata di oggi (mercoledì 3 novembre) all'Open Baladin in piazza Foro Boario.



A presentare le specifiche del ricco calendario - che si compone di 189 incontri in totale, di cui 92 in presenza e 97 online - è stata Stefania Chiavera, responsabile biblioteche civiche cittadine. Sarà un'edizione che metterà insieme le anime buone delle edizioni totalmente in presenza e di quella dello scorso anno, completamente online (opportunità per coinvolgere autori stranieri che difficilmente avrebbero potuto raggiungere la città).



Al centro, dal punto di vista delle location, luoghi come la biblioteca 0-18, la sala polivalente di palazzo Santa Croce, l'auditorium Varco, il cinema Monviso e sala San Giovanni. Tra le novità dell'edizione numero 23 la maggior attenzione - rispetto ad alcune delle passate edizioni - data dagli autori di narrativa, la conferma delle colazioni letterarie e l'introduzione dei Té letterari alle 17 e il coinvolgimento dei parchi delle Alpi Marittime e del Parco Fluviale nelle attività che riguardano il Palaclima di piazza Foro Boario: incontri dalle 10 alle 18 di ogni giorno, incentrati sui progetti realizzati nell'ambito del programma Climatt.



Per partecipare agli incontri in presenza sarà necessario prenotarsi, così come esibire il green pass e la mascherina.



"Gli scatti in avanti rappresentano l'amore, per i libri e per altre tematiche, che ci porta a riunirci; non una ipercinesi ma la necessità vera di tornare a coinvolgerci l'un l'altro - ha concluso l'assessore Clerico - . Ringrazio tutti i partner che credono e sostengono la manifestazione, enti locali, associazioni e gruppi di ogni tipo, ma ringrazio soprattutto i 200 i volontari coinvolti nell'evento: anche questo uno scatto di ripartenza, si sono dimostrati subito molto disponibili".