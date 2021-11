La rassegna teatrale "Un sipario tra Cielo e terra" ritorna a Saluzzo

La storica rassegna di Teatro ragazzi "Un sipario tra Cielo e terra" a Saluzzo, promossa dall’Associazione Culturale Ratatoj, con la Direzione artistica della Compagnia Il Melarancio, e con il sostegno del Comune di Saluzzo riparte il prossimo 14 novembre 2021 al Cinema Teatro Magda Olivero, in via Palazzo di Città, 15 a Saluzzo. La rassegna è diventata negli anni un appuntamento tradizionale delle domeniche d'autunno per le famiglie saluzzesi.

Il programma prevede tre appuntamenti: domenica 14 novembre 2021 andrà in scena la Compagnia Teatro Due Mondi (Faenza) con "Le nuove avventure dei musicanti di Brema", 4 attori in scena per uno spettacolo che prende spunto dalla nota fiaba dei 4 animali aspiranti musicisti, qualcosa però cambia i loro programmi, qualcosa di più importante e di non rimandabile…. seguirà domenica 28 novembre lo spettacolo “Spaventati Panettieri” Vincitore del Premio Lunathica 2017 della Compagnia Collettivo Clown di Milano, un ‘ora all’insegna della risata e del divertimento con due buffi panettieri un po’ clown e po’ acrobati finale a sorpresa con il coinvolgimento del pubblico!!! concluderà la rassegna la Compagnia Industria Scenica anch’essa di Milano, che domenica 16 gennaio 2022 presenterà "Che forma anno le Nuvole", spettacolo vincitore di In-box Verde 2020, una storia di amicizia unica e speciale, teatro d’attore e teatro d’ombre con scenografie in continuo movimento rivolto ai bambini a partire dai 4 anni.