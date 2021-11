Saluzzo, due concerti novembrini nell'affascinante Monastero della Stella

Saranno due nel mese di novembre, gli appuntamenti al Monastero della Stella in piazzetta Trinità, organizzati dagli Amici della Musica di Savigliano, nell’ affascinante e contestuale cornice della chiesa, costruita dalle monache di clausura di Rifreddo nei primi anni del ‘700, restaurata recentemente dalla Fondazione CrSaluzzo.

Il primo appuntamento è venerdì 5 novembre alle 21 e proporrà i "Quartetti con flauto di Mozart". Sul palco Ubaldo Rosso flauto, Enrico Groppo violino, Yulia Verbitskaya viola e Milena Punzi violoncello. Il programma della serata, comprende il Quartetto per flauto ed archi n. 2 in sol maggiore, K 285; il Quartetto per flauto ed archi n. 3 in do maggiore, A 171 (K6 285b), il Quartetto per flauto n. 4 in la maggiore, K 298 e il Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore, K 285.

Venerdì 12 novembre alle 21 si cambia proposta con "Tutte le mattine del mondo". Si esibiranno Christine Plubeau viola da gamba e Elena Zegna voce recitante. Dal romanzo di Pascal Quignard è un omaggio alla musica francese del XVII e XVIII secolo, quella del misterioso Monsieur de Sainte Colombe e del suo allievo Marin Marais.

Ingresso libero ai due concerti. Green Pass. Prenotazioni consigliate sul sito www.monasterodellastella.it.