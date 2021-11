Tutta Cuneo sarà IllumiNatale: spettacoli e luci dall'Immacolata all'Epifania

Illuminata versione Natale. Ecco che cosa sarà Illuminatale a Cuneo dall'8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.



I luoghi: via Roma, Largo Audifreddi, contrada Mondovì, piazza Boves, piazza Galimberti, piazza Foro Boario, corso Nizza, corso Dante, piazza Europa, corso Giolitti, via Cavallotti, via XX Settembre, corso Galileo Ferraris, via Coppino, piazza della Costituzione.



Insomma, tutta Cuneo sarà Illuminata per un mese da spettacoli, luminarie, installazioni luminose, mercatini di Natale, parate. Inoltre, a un anno dalla tempesta Alex, una grande stella cometa immaginaria che vedrà Cuneo al centro, si accenderà dalla Granda fino al mare, passando per Limone Piemonte e Tenda.



L'evento è stato presentato questa sera, mercoledì 3 novembre, nel Salone d'onore del Comune di Cuneo.



Il sindaco Federico Borgna: "Pensiamo a dove eravamo un anno fa. Io personalmente ero a casa col Covid e avevo appena fatto la crisi respiratoria. Eravamo in zona rossa e piangevamo morti. Allora, con il Comitato, abbiamo deciso di rinunciare alla versione estiva dell'Illuminata ma abbiamo immaginato una versione natalizia".



Ilaria Longhi dell'associazione Comitato Cuneo Illuminata: "Via Roma sarà stellata fino a piazza Torino. Ci sarà un albero di Natale alto 18 metri in mezzo a piazza Galimberti, vicino alla statua di Barbaroux. Contrada Mondovì sarà impreziosita da lampadari, corso Giolitti da sfere luminose, corso Nizza sarà stellata fino a piazza della Costituzione. In piazza Foro Boario ci sarà un tunnel luminoso lungo 20 metri che fino all'anno scorso era a Genova. Il faro della stazione sarà sormontato da una gigantesca stella cometa, piazza Europa avrà un babbo natale enorme. A tutto questo hanno lavorato sei ditte, cinque italiane e una francese".



Fabrizio Gavosto direttore artistico di Mirabilia: "Ci saranno spettacoli davvero ambiziosi sul tema della luce, che trasformeranno lo spazio pubblico in un universo poetico e onirico. Una concentrazione simile di spettacoli di teatro urbano non si era mai vista".



Armando Erbì di Conitours: "È prevista la lotteria con primo premio una bici elettrica messa a disposizione da Botteroski"



Gabriella Giordano per l'Atl del Cuneese: "Un insieme di spettacoli straordinari legati dal tema della luce che saranno di sicura attrazione turistica".



Giorgio Chiesa per WeCuneo: "Cuneo si illumina. È un momento di rilancio dopo la crisi tremenda del Covid e della tempesta Alex. Contribuiremo con un concorso delle vetrine illuminate e i mercatini itineranti tutti i weekend con Babbo Natale che girerà in carrozza. L'8 di dicembre la Babbo Run a titolo benefico".



Roberto Punzi: "Il Capodanno sarà di 24 ore dallo street food, poi il concerto dei Beats Circus, giochi con fontane luminose, musica con dj e spettacoli per i bimbi il 1° gennaio".



Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo: "È un modo importante di guardare al futuro. Le nostre aziende parteciperanno allo street food come creatori di eccellenza".

https://www.cuneoilluminata.eu/