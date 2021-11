Motocross - A Trofarello Fabrizio Fissolo si laurea Campione ASI sotto la pioggia

L’ultima prova valida per il Campionato MotoAsi di motocross si è disputata sull’impianto torinese di Trofarello, afflitto da una pioggia battente che ha permesso l’effettuazione di una sola delle due manche in programma.

Il conduttore cervaschese Fabrizio Fissolo, dopo aver spuntato il secondo tempo nelle qualifiche, disputate con terreno ancora decente, è scattato al comando di gara uno, mantenendolo agevolmente sino sotto alla bandiera a scacchi, nonostante la pioggia battente ed il terreno trasformatosi in un acquitrino.

Le pessime condizioni meteo hanno consigliato alla Direzione Gara di annullare la seconda frazione di gara, per cui Fabrizio Fissolo, vincitore dell’unica manche disputata, è risultato vincitore di giornata, aggiudicandosi il secondo titolo regionale della classe 250 Sport, avendo già fatto suo quello FMI della stessa cilindrata.

E’ stata una stagione costellata di buoni risultati per il conduttore cervaschese, che ha così commentato l’ultima gara:

“Nelle qualifiche sono partito per primo ed ho tirato per tre giri di fila, sfruttando la pista ancora bella, piazzandomi così secondo assoluto, poi sono partito in testa al via di gara uno, disputata sotto la pioggia e vi sono rimasto sino al termine della gara. La seconda frazione, purtroppo, o per fortuna, è stata poi annullata, in quanto vi era troppa acqua in pista ed ho così concluso primo di giornata, aggiudicandomi anche il Campionato Regionale Sport 250. Quest’anno mi sono imposto di comportarmi nel seguente modo: credici sempre fino in fondo, non fermarti per qualsiasi motivo, allenati anche se non hai voglia di farlo, perché è proprio dopo che l’hai fatto che sei veramente soddisfatto. Fissati sempre un obiettivo, cerca di raggiungerlo e prenditelo. Oggi è stata una gara veramente tosta, ma tosta tosta! Un ringraziamento particolare va ovviamente a mia moglie,che mi ha supportato in quasi tutte le gare, con al seguito i bimbi. Chapeau! Ringrazio inoltre Fabio Ramello, che mi ha accompagnato alle gare come supporter, assistente, segnalatore, nonché AMICO, che mi teneva sempre d’occhio la moto. Ringrazio infine Giancarlo Amerio per il supporto in pista , gazebi ed assistenza, Gianluca Rovera, che mi ha rimesso in pista in tempo per affrontare un campionato, Peugeot Cuneotre, Tecnosistemi, Wossner Pistons USA, Idea Gomme Cuneo Srl, Aon, Carrozzeria 2A e Giorgio Felici”.

Dopo aver concluso la stagione agonistica 2021 con due titoli in bacheca, restiamo in attesa di conoscere quali saranno i programmi di Fabrizio Fissolo per il prossimo anno, nel quale, dopo essersi distinto con