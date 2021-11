Nessuno vuole più lavorare nella ristorazione? Ne abbiamo parlato a Quarta Parete [RIVEDI LA PUNTATA]

Davvero nessuno vuole più lavorare nella ristorazione?

E' stato questo il tema della puntata di Quarta parete andato in onda ieri 2 novembre su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli ha raccontato di un settore di cui si sta dibattendo molto nelle ultime settimane, sia a livello locale che nazionale.

In studio con Donatella Garello, dirigente scolastica dell'Alberghiero di Mondovì, Pier Paolo Rosa, chef dello storico Torrismondi, ormai chiuso da qualche anno. Ancora, con Elio Parola, patron di Baladin Cuneo e con Manuela Benegnù, giovane cuoca di Cuneo che, dopo anni di lavoro nei ristoranti del capoluogo, ha deciso di andare all'estero.

Le voci di una dirigente, la cui scuola forma i ragazzi che lavoreranno in questo mondo, anche se la pratica, fondamentale, continua a diminuire. La voce di uno chef, che chiede proprio una scuola più aderente al lavoro. Poi quella di una ragazza che ama il suo lavoro, faticoso, certo, ma del quale non può fare a meno. Da parte sua la consapevolezza che serva pazienza, che lo sfruttamento esiste ma che se si dimostra il proprio valore prima o poi si emerge. E infine Parola, di Baladin, e l'enorme difficoltà a trovare personale, in tutta Italia. "Una volta avevo ragazzi che studiavano altro ma nei fine settimana o d'estate lavoravano, per non pesare sulle famiglie. Questi lavoratori, non so perché, sono scomparsi".