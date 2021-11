Morgana ha 13 anni e dopo una vita in famiglia cerca qualcuno che la accolga

L’Associazione nazionale protezione animali e ambiente - A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero oggi vi presenta Parrucchino e Morgana.



Parrucchino è un gattone di circa 3 anni, sterilizzato, molto buono e socievole. Cerchiamo per lui una sistemazione in appartamento o in casa con giardino in sicurezza.



Morgana è una cagnolina dolcissima che rientra tra le adozioni del cuore! Ha circa 13 anni, molto buona, va d’accordo con tutti, compresi i gatti. Nonostante non sia più una giovincella, è sana e in forma. Non può più stare dove è vissuta finora e non vogliamo che finisca la sua vita in un box al freddo e in solitudine. Non chiede nulla più di una ciotola di pappa e una una cuccia calda dove trascorrere gli anni che le restano da vivere in serenità.



Per informazioni e adozioni: Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: Anpa Alba Langheroero