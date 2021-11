A Borgo San Dalmazzo istituito un fondo comunale che aiuta famiglie, lavoratori e piccole imprese

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha aderito con un importo iniziale di 6.000 euro, con possibilità di ulteriori stanziamenti, al Fondo SO.RRI.SO. istituito dalla Fondazione Don Mario Operti. La funzione del fondo è duplice:

fornisce la garanzia agli Istituti di Credito (Unicredit e Intesa San Paolo) per prestare liquidità a soggetti cosiddetti non bancabili e che hanno bisogno di un piccolo sussidio economico per evitare di cadere nella trappola della povertà.

paga le spese di gestione per garantire il pre-ammortamento e per non far pagare il tasso d'interesse ai beneficiari.

Il Fondo è indirizzato al sostegno economico alle famiglie a rischio di impoverimento per la situazione venutasi a creare a seguito della pandemia e alle microimprese o lavoratori autonomi borgarini che necessitano di un sostegno economico per far rifiorire la propria attività.

La cifra massima richiedibile dalle persone o famiglie in difficoltà è 3.000 euro. Il tasso d'interesse applicato dall’Unicredit non è a carico del beneficiario del prestito, ma verrà ripagato direttamente dal Fondo. Il piano di ammortamento prevede la restituzione in rate mensili entro 60 mesi, con la possibilità di iniziare la restituzione dal 7° mese successivo all'erogazione del prestito stesso.

La misura rivolta alle micro-imprese fino a 5 addetti e ai lavoratori autonomi e non segnalate alla Centrale Rischi, ma entrate in difficoltà per lo scatenarsi della pandemia dà accesso a un massimo di 20.000 euro (da un minimo di 2.000). Per mere esigenze di liquidità (fino a 10.000 euro) l'istruttoria sarà semplificata; per la richiesta del massimale si deve presentare una mini progettualità. Il tasso d'interesse applicato è 0,40% e il piano d'ammortamento è di 72 mesi; i primi 12 mesi prevedono la restituzione della sola quota interessi con un preammortamento di 12 mesi per quel che concerne la quota capitale. Al fondo di garanzia l'Istituto di Credito Intesa San Paolo si impegna ad applicare un moltiplicatore 3 che pertanto triplica la capacità di prestito.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Politiche Sociali del Comune.