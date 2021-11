Granda Volley Academy: il punto sulle gare delle giovani "gatte" biancorosse

La settimana appena trascorsa ha segnato un nuovo step verso il pieno regime di gare per la Granda Volley Academy, ‘cantera’ della Cuneo Granda Volley. Le giovani ‘gatte’ biancorosse sono infatti scese in campo anche con le formazioni Under 18 e si preparano all’esordio dei campionati CSI con le categorie Ragazze, Allieve e Juniores, raggiungendo le quattordici partite in programma per ogni singola giornata. Numeri importanti che confermano la totale ripartenza del movimento pallavolistico in rosa della Città di Cuneo, con le nuove iscrizioni in forte crescita.

Il report parte dalla squadra di punta: la Serie B2, dopo l’ottima vittoria all’esordio con Chieri, inciampa nuovamente nella trasferta di Savigliano. Le cuneesi di coach Petrelli lottano colpo su colpo ma cedono il passo alle più esperte padrone di casa. Gara combattuta nel primo set con Savigliano che allunga 10-6 e Cuneo costretta ad inseguire: sprint nel finale di frazione, con la parità raggiunta a quota 24 dopo aver annullato due set point alle rivali. Nel momento decisivo, però, qualche ingenuità in casa cuneese su situazioni semplici permette alle ragazze di Savigliano di chiudere sul 26-24 (1-0). Si riprende sulla falsariga del primo parziale, con momenti di appannamento da entrambe le formazioni alternati a lunghi scambi e bel gioco. Da segnalare l’entrata di Testa e Cattaneo per un doppio cambio che porta ordine e punti grazie anche ad un servizio più efficace. Anche in questa frazione la maggior esperienza delle padrone di casa sposta il risultato a loro favore con le ragazze di Cuneo in difficoltà nei momenti decisivi del set: 25-23 (2-0). Nel terzo set Petrelli prova a variare il sestetto inserendo Cattaneo banda e Basso centrale, ma nonostante le loro ottime prove individuali, la squadra fatica troppo ad ottenere il cambio palla. Le ‘gatte’ si disuniscono ed aumentano il numero di errori che a fine set risulteranno essere ben 16. Savigliano schiera anche l’ex Laura Grossi e, giocando in modo ordinato, fa suo l’incontro: 25-16 (3-0). Dopo due trasferte consecutive, sabato 6 novembre le biancorosse ritornano alla Ex Media 4 per l’impegno contro l’Ascot Labormet2 Torino, fischio d’inizio alle ore 20.30.

«Siamo una squadra giovane - dichiara Liano Petrelli, responsabile tecnico della Granda Volley Academy -, se vogliamo competere con avversarie più esperte, oltre al servizio e al muro che oggi ci hanno dato molto e ci hanno tenuto in gara, ci serve maggiore continuità sottorete. Ogni volta che riuscivamo a colmare un gap con le avversarie, anziché ottenere qualcosa di più riuscivamo a sbagliare su situazioni semplici. Lavoreremo con maggiore attenzione perché in gare come queste dobbiamo uscire con qualcosa in più».



Doppia vittoria per le compagini Cuneo Granda Volley all’esordio del campionato Under 18. Due le formazioni che si incroceranno nel girone unico: la Rossa di coach Petrelli e la Bianca di coach Francesconi. Inizia con il piede giusto la squadra Rossa ospite del Volley Busca, con le biancorosse determinate e concentrate per tutti i tre set disputati, incassando con merito i tre punti in palio (0-3). Bella prestazione di squadra con esordio stagionale per Andreetto e Faieta, ancora non schierate nel campionato di serie B2 composto dallo stesso roster. Incroci di amicizie sottorete, con la squadra di casa schiera due ex: Alessia Sordo e Chiara Bernardi, entrambe autrici di una buona prestazione personale. Buona prestazione casalinga anche per la formazione Bianca, brava nell’imporsi 3-0 contro le rivali dell’Alba Volley. Una gara combattuta, in particolare nella seconda frazione chiusa ai vantaggi, con le biancorosse protagoniste di azioni più efficaci. Buona prova collettiva, con buona rotazione degli effettivi da parte di coach Francesconi. Da sottolineare la prestazione di Thior, Donadei e dei liberi Romano e Allio.

Nel campionato Under 16 vittoria per la squadra Rossa di coach Peron nella difficile trasferta di Mondovì. Buon approccio ed ottimo atteggiamento in avvio gara, con le cuneesi avanti 2-0. Le monregalesi riescono a riprendere il pallino del gioco nel terzo set, ma nel quarto le ragazze della Cuneo Granda Volley ribaltano la situazione chiudendo sull’1-3. Amaro esordio casalingo per la Gialla di coach Violino. Dopo un ottimo avvio cuneese, con le padrone di casa avanti 2-0, sono le rivali del Villanova a ribaltare la situazione e pareggiare il computo dei set. Cuneo rincorre anche nel tie-break riuscendo a rimontare dal parziale di 11-14, la le ospiti chiudono 15-17 (2-3) con un ace e un errore in attacco delle biancorosse. Partita lunghissima che ha offerto alle ‘gattine’ una bella occasione per stare in campo e lottare in una situazione di gara.

Una vittoria ed una sconfitta anche nel campionato Under 14. Nel girone A, primi punti stagionali per le ragazze di coach Violino che, grazie ad una buona prestazione sia dal punto di vista dell’attacco sia del servizio, non lasciano scampo alle ospiti (3-0). Battuta d’arresto, invece, per la squadra Bianca di coach Guerriero che, tra le mura amiche della Ex Media 4, cedono il passo al Centallo. Le cuneesi sono scese in campo con flebile concentrazione e poca sicurezza nei propri mezzi, situazione in parte recuperata nel secondo e nel terso set, dove l’equilibrio dura più a lungo e la distanza tra i punteggi finali si accorcia notevolmente (0-3). Il calendario non è clemente: prossimo impegno a Fossano contro la capolista.

Il copione si ripete anche nell’esordio del campionato di Prima Divisione, con una vittoria ed una sconfitta per le compagini cuneesi. Non riescono a ‘rompere il ghiaccio’ le giovani di coach Peron che giocano con atteggiamento remissivo il primo match casalingo contro LPM BAM Verde. A nulla servono i pochi cambi a disposizione dalla panchina, la squadra ospite si aggiudica l'incontro per 3-0. Ottimo avvio di stagione per la squadra Bianca di coach Francesconi, con i primi due parziali condotti sempre in vantaggio. Nella tersa frazione giunge la reazione del Centallo (8-4), ma le biancorosse pareggiano i conti a quota 16 e chiudono avanti di sette lunghezze (18-25; 0-3). Buona prova collettiva, sugli Ferrero e Beccaria, autrice anche di un prolungato turno con sette battute consecutive di cui due ace.