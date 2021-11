Scacchi: la squadra di Cuneo promossa in Serie B

La squadra di scacchi di Cuneo ha vinto il Campionato italiano a squadre 2022 ed è stata promossa in serie B: un grande successo ottenuto dai giocatori della scacchistica cuneese.

I campioni sono: Francesco Nitti, Simone Panero, Francesco Giraudo, Andrea Pantano e Francesco Fornaseri, capitano non giocatore Salvatore Gallitto. Il torneo, svoltosi a Torino dall’8 al 10 ottobre, ha visto la partecipazione di 6 squadre coinvolte in un girone all’italiana, ovvero “tutti contro tutti” e i cuneesi hanno sbaragliato tutti gli avversari per concedere l’onore del pareggio all’ultima concorrente. Sull’onda di questo ennesimo successo dell’Associazione scacchistica del capoluogo si offre alla cittadinanza l’opportunità di accedere e conoscere la nostra scuola di scacchi, unica riconosciuta dalla Federazione scacchistica italiana in tutta la Provincia Granda, per un corso di avviamento aperto allo sport.

L’invito alla prima lezione gratuita è previsto, dalle 20,30 alle 22 del 15 novembre prossimo, alla “Casa degli Scacchi” in Via F.lli Vaschetto n. 10 a Cuneo e sarà tenuto dal candidato maestro Salvatore Gallitto, co-fondatore della rivista “Torre & Cavallo”. Le lezioni saranno cinque e consentiranno agli allievi di impratichirsi nelle tattiche e strategie di gioco elementari; per maggiori informazioni telefonare al 338 2390904. È possibile la prenotazione sul sito telematico Cuneo scacchi limitata a dieci partecipanti muniti di green pass, le successive lezioni avranno un costo totale pro capite di 25 euro.