Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì torna in campo questa sera (20,30) per affrontare la Itas Martignacco

Un match per spiccare il volo! La Lpm Bam Mondovì questa sera ospita al PalaManera la Itas Ceccarelli Group Martignacco con l’obiettivo di conquistare la sua terza vittoria consecutiva e nel contempo fare un bel regalo alla presidente Alessandra Fissolo, che proprio oggi festeggia il suo compleanno. Dopo i netti e convincenti successi con Catania e Vicenza, la squadra di coach Bibo Solforati si confronta con una Itas Martignacco che in questa stagione è partita decisamente con il piede giusto.

Nelle tre gare disputate dalle friulane di coach Marco Gazzotti, infatti, sono giunte due vittorie per 3-0 (Modica in trasferta e Club Italia in casa) e una sola sconfitta casalinga per 1-3, peraltro rimediata contro la capolista Talmassons. Le Friulane, dunque, avendo osservato il proprio turno di riposo, viaggiano con una media di 2 punti a partita.

Di certo Taborelli e compagne non hanno nessuna intenzione di sottovalutare l’impegno odierno, anzi, ci si attende un Puma ancora più agguerrito e che vuole dimostrare di essere in costante crescita. Il match di questa sera è l’occasione per un piacevole “incontro ravvicinato” con la cuneese Chiara Ghibaudo, la palleggiatrice cresciuta proprio nel settore giovanile della Lpm. Per la talentuosa giocatrice del vivaio monregalese, che il giorno di Natale compirà 18 anni, sarà di certo emozionante varcare le soglie del PalaManera.

Ritorno a Mondovì anche per l’altra palleggiatrice, Roberta Carraro, che nella stagione 2016/17 ha esordito in serie A2 vestendo la maglia del Puma, all’epoca allenato da Luca Sechi. Per il resto la Itas dovrebbe scendere in campo con le centrali Dalila Modestino e Monica Mazzoleni, in banda Sara Cortella e Giovanna Milana, nel ruolo di libero Alice Barbagallo, mentre Aurora Rossetto vestirà i panni di opposto.

Dovrebbe restare ancora a riposo, invece, la schiacciatrice Giulia Pascucci, reduce da un infortunio. Solo tre i precedenti tra le due formazioni, l’ultimo dei quali risale al 15 febbraio 2020, e tutti favorevoli alle Pumine, con due vittorie per 3-1 e una per 3-0. Arbitri dell’incontro Davide Morgillo (Salerno) e Claudia Lanza (Napoli).

Da segnalare che la società della Lpm ha invitato i partecipanti al Palio Montis Regalis ad assistere gratuitamente al match. Pertanto sarà sufficiente presentarsi con indosso la maglia del proprio rione per accedere al palazzetto, esibendo ovviamente regolare “Green-pass”. Come di consueto è prevista la diretta free sul canale Youtube di Volleyball world, con telecronaca di Daniel Sebastian Ossino. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato alle ore 20,30.