Volley femminile A1: scatta la prevendita in vista del derby delle bollicine tra Cuneo e Conegliano

Parte alle 9.30 di oggi, mercoledì 3 novembre, la prevendita per l’attesissima sfida che domenica 14 novembre (ore 17) metterà di fronte al Palazzo dello Sport di Cuneo Bosca S.Bernardo Cuneo e Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano in un derby delle bollicine che potrebbe avere una posta in palio molto più alta dei tre punti.

Se le Pantere dovessero vincere le prossime due partite con Unet e-work Busto Arsizio e Reale Mutua Fenera Chieri, nel match con la Bosca S.Bernardo Cuneo potrebbero superare il record di 72 vittorie consecutive della Teodora Ravenna stabilito tra il marzo del 1985 e il dicembre del 1987. Un motivo in più per assicurarsi fin da subito la certezza di essere tra i 2.871 spettatori che potranno assistere al confronto tra Cuneo e Conegliano.

I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it) e presso la sede di Cuneo Granda Volley in via Bassignano 14 (lun.-ven. ore 9.30-12 e 16-18.30).

I PREZZI Tribuna Gold: € 30 intero, € 20 ridotto, € 5 ultra ridotto. Tribuna verde: € 18 intero, € 15 ridotto, € 5 ultra ridotto. Tribuna rossa: € 15 intero, € 12 ridotto, € 5 ultra ridotto; Crazy Cats biancorossi € 12. Biglietto ridotto per tesserati FIPAV, CSI, ACLI, Forze dell’ordine, area sanitaria e genitori atlete Granda Volley Academy (riduzione valida in tutte le tribune eccetto la tribuna Gold); biglietto ultra ridotto per bambini dagli 8 ai 12 anni.