Nuovo appuntamento letterario con la libreria Stella Maris di Cuneo: venerdì 5 novembre alle 18 sarà protagonista Vladimiro Bottone con il suo "Non c'ero mai stato" (Neri Pozza).

L'incontro si terrà in sala Costanzo Marino, in via senator Toselli 2. A dialogare con l'autore sarà Donatella Signetti.

L'ingresso sarà libero, con obbligatorietà di green pass.