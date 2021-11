Ad Alba, nel weekend, torna la Campagna Amica di Coldiretti

La campagna torna nel cuore della città di Alba questo fine settimana. Due giorni nel segno dell’eccellenza agroalimentare, del consumo consapevole e del rispetto per l’ambiente, con il Campagna Amica Day. I tradizionali gazebo gialli torneranno ad animare Piazza Risorgimento sabato 6 e domenica 7 novembre con i loro prodotti genuini, sani e a Km zero. Tante aziende agricole dal Piemonte che proporranno una gamma estremamente variegata di prodotti, alcuni certificati biologici.



Castagne, nocciole, zafferano, farine, riso, legumi, cereali, formaggi vaccini e caprini, vini di Langhe e Roero, naturalmente, l’ortofrutta trasformata, con gustose composte e salse tipicamente piemontesi.



I mercati contadini di Campagna Amica hanno una funzione educativa cruciale, perché puntano sull’incontro e sul dialogo tra produttore e consumatore, che riduce al minimo i passaggi dei prodotti e incentiva uno stile di vita attento all’economia locale e alla salvaguardia dell’ambiente grazie all’acquisto di produzioni locali e di stagione, per una perfetta spesa “salva clima”.



“I produttori di Campagna Amica – dichiara Elisa Rebuffo, responsabile provinciale Campagna Amica – porteranno in città una grandissima varietà di prodotti agricoli di alta qualità, con la certezza della provenienza italiana e controllata. Offriamo così ai turisti italiani e stranieri della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco uno spaccato importante di agricoltura Made in Piemonte, con tipicità locali e produzioni peculiari e di nicchia”.