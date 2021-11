Il ricordo del demontese Giancarlo Re: "Sei stato splendido padre e nonno, grazie per i tuoi sacrifici"

E così, come dicono gli alpini, “sei andato avanti” anche tu. Il silenzio e l’incapacità di esprimere a parole la sofferenza prevalgono sulla capacità di comunicare quello che sentiamo: è proprio come diceva il poeta Giovanni Pascoli, “il dolor è ancor più dolor se tace”.



Ma questo ricordo te lo dobbiamo: sei stato uno splendido padre e nonno, ci hai cresciuti con principi e valori che ci portiamo cuciti addosso e che cercheremo di trasmettere ai nostri figli. Grazie per tutti i sacrifici che hai fatto per noi e per mamma.



Giancarlo Re, per tutti “Carlo”, era nato a Demonte il 07 marzo del 1943, luogo da cui non si è mai allontanato; dipendente per tantissimi anni della Michelin di Cuneo, dopo il pensionamento avvenuto nel 1993 si era dedicato alle sue passioni principali: il gioco a carte della “belotte”, il ballo liscio, l’andar per boschi a cercare funghi. Si è spento oggi per un male incurabile che lo ha consumato troppo in fretta. Lascia la moglie Albertina Trocello, i figli Dennis ed Elvis, le nuore e gli adorati nipoti.



Riposa in pace papà, fai buon viaggio.



Dennis ed Elvis Re