2000kdalnordalsud: continua il viaggio a cavallo di Anna Maria Bosshard

Un passaggio in terra ligure per Anna Maria Bosshard ed i suoi cavalli (Foto profilo IG)

E dopo sei giorni di cammino è arrivata la prima tappa. Dal 2 novembre Anna Maria Bosshard è ai box, nel vero senso della parola, ospite del maneggio Terra di Mezzo a Giovo Ligure.

Ricaricare le pile per i suoi cavalli, e anche per lei, è doveroso, per poi proseguire il cammino in terra ligure.

Seguendo il suo profilo Instagram ci si sente più vicini a questa giovane che ha deciso di fare 2000 km per raggiungere Butera, in Sicilia, in sella ai suoi due cavalli. I primi giorni sono passati bene, tra entusiasmo e sana fatica.

Un piccolo excursus sul suo viaggio: il primo giorno partenza da Gorzegno e attraversata della porzione dell’Alta Langa che porta in Liguria, Regione raggiunta il terzo giorno alle porte di Dego dove Anna Maria ha trovato ospitalità presso la scuderia LaSciocca. Il cammino verso Giovo è durato 9 ore e qui il meritato riposo.

Per seguire la sua impresa: Instagram Anna Maria Bosshard oppure dalnordalsud.com.