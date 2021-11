Bra: contributi per aiutare i giovani a fare sport

Il Comune di Bra investe sui giovani e sullo sport, e lo fa attraverso dei contributi rivolti alle famiglie erogati, come lo scorso anno, alle associazioni alle quali ci si dovrà rivolgere per ottenere l’agevolazione sui costi di iscrizione e frequenza dei corsi.



Il budget complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione è pari a 10 mila euro e la scadenza delle richieste di contributo da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) che operano sul territorio braidese è fissata per l’11 febbraio 2022.



Ogni associazione richiedente riceverà un contributo proporzionale al numero dei tesserati minori residenti in Bra. I fondi saranno impiegati dalle diverse realtà sportive presenti in città per il sostegno parziale o totale (secondo i criteri stabiliti dal bando) alle rette di frequenza e i costi di iscrizione – fino a un massimo di 500 euro – ai tesserati minorenni residenti a Bra, purché appartenenti a famiglie con una certificazione ISEE in corso di validità non superiore a 26.000.

A differenza dello scorso anno, per semplificare la modalità di richiesta dell’agevolazione, non sarà più necessario presentare in allegato alla documentazione la certificazione ISEE in corso di validità ma basterà indicare il numero di protocollo e la data di rilascio. Il documento dovrà comunque essere esibito in originale in caso di verifica.

Si precisa che, in ottica di semplificazione e al fine di facilitare le famiglie, tutte le pratiche saranno direttamente gestite dalle associazioni in sede di iscrizione a ciascuna disciplina sportiva e non sarà necessario recarsi presso gli uffici comunali.



Il bando e la documentazione di candidatura per le associazioni sportive è disponibile sul Portale Appalti del Comune di Bra (clicca qui per accedere al portale).