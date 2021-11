Farigliano dà l’addio all’ex sindaco impegnato nel volontariato

"Negli anni ’60 fondò un’azienda che lungo i decenni avrebbe dato tanto ai fariglianesi e offrì al nostro paese un contributo altrettanto generoso per il suo costante impegno nel volontariato. Alla sua memoria va la nostra riconoscenza".



Con queste parole il sindaco di Farigliano Ivano Airaldi ricorda la figura di Riccardo Ferrero, 83 anni, ex sindaco del paese, spentosi martedì all’ospedale di Mondovì.



Del paese Ferrero fu primo cittadino dal 1999 al 2004, dopo essere stato consigliere comunale quando a indossare la fascia tricolore era Nicola Milano e assessore quando quel ruolo era ricoperto da Teresina Vietto, negli anni segnati dall’alluvione del 1994, di cui proprio in questi giorni ricorre il 27° anniversario.



"Proprio in quei tragici giorni Ferrero, che allora era capogruppo degli Alpini, fu tra quanti lavorarono giorno e notte per assistere la popolazione e assicurare supporto logistico ai soccorritori intanto giunti in paese", spiega ancora Airaldi, che ne ricorda la figura di imprenditore, fondatore delle rubinetterie che nei loro anni di crescita portarono "il nome di Farigliano in giro per il mondo, dando lavoro a diverse decine di persone", come gli altri fronti nei quali il suo predecessore era attivo nel terzo settore: "Fu consigliere della sezione Ana di Mondovì e fondatore della Banda Musicale di Farigliano, cui diede anche i locali, prestando quelli del suo primo laboratorio artigiano, mentre diede un fondamentale contributo alla nascita del locale gruppo Avis e dei Volontari del Soccorso di Clavesana, che ancora offrono una fondamentale assistenza alla popolazione di questa zona della Valle Tanaro".



Riccardo Ferrero lascia la moglie Adriana, i figli Rosanna con Cristiano, Grazia con Jean Louis, Francesco con Marina, Domenica con Alberto ed Enrico con Paola, i nipoti Riccardo, Matilde, Alessandro, Matteo e Chiara, le sorelle Marianna e Domenica. I suo funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.