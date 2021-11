Il presidente Cirio in visita alla casa di riposo di Fossano: "Il 98% delle strutture è covid free"

Nella giornata di ieri 3 novembre il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, accompagnato dal vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, ha visitato la Casa di Riposo Mons. Craveri Oggero di Fossano.

Ad attenderlo era presente Piero Delbosco, vescovo di Cuneo Fossano, assieme al consiglio di amministrazione della struttura.

Cirio ha evidenziato come il 98% delle strutture per anziani in questo momento risulti COVID FREE e dunque questi luoghi rappresentano un posto sicuro per gli ospiti.

"E' stato un piacevole incontro. Il presidente Cirio ha visitato i reparti, raccogliendo entusiasmo da parte degli ospiti", ha commentato l'amministratore della casa di riposo Antonello Cravero.